الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا تسجل 10.405 مليون إصابة و236 ألف وفاة بكورونا

إفريقيا
إفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، تسجيل 10 ملايين و405 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و236 ألفا و300 حالة وفاة وتعافي 9 ملايين و150 ألف شخص على مستوى القارة منذ بدء تفشي الوباء.

وأظهر تقرير التفشي الدوري للمراكز الإفريقية، الذي يرصد الوضع الوبائي بين أعضاء الاتحاد الإفريقي (55 دولة عضوا) - أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية.

وأوضح التقرير أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بــ8 دول منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا.

وأكدت المراكز الإفريقية بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 في المائة فيما حصل 15 في المائة على جرعة واحدة و 0.44 في المائة جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وقال التقرير إن دولة إريتريا تعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تطلق البدء في تحصين السكان.

وبشأن ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

كورونا كوفيد الصحة اللقاح أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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