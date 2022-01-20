الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد مشروع «الغلق الأمن لمقلب السلام»

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة وكيل أول وزارة الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن يرافقه المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة والمهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندسة إيمان نبيل مدير عام التنمية بالهيئة وبعض من قيادات هيئة المجتمعات الجديدة، عدة مشروعات جار تنفيذها في مدينة العبور.

مشروع المقلب الأمن 


تفقد وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ مشروع (الغلق الأمن لمقلب السلام) الذي يتم تنفيذ تحت إشراف جهاز المدينة ويقام على مساحة (٦٧فدان) وكان يحتوي على أطنان من القمامة يتم حرقها وينبعث منها روائح كريهة وأدخنة.

وأشار المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم الغلق النهائي لهذا المقلب خلال الربع الأول من العام الجاري، لتوفير جو صحي سكان المدينة ومن حولها، حيث يتم تغطية كامل مساحة المقلب برمال نظيفة وظبط الميول الخاصة به وتدبيش الجوانب وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطة على محطة لتوليد الكهرباء، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١٨٧ بئر من إجمالي ٢٠٠ ومتبقي ١٣ جار تنفيذها وتم الانتهاء من أعمال طبقات العزل يوتكستيل والبولي إيثيلين. 

وقال «عبد الرؤوف» إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت ٥٥ مليون جنيه، ويعد أول مشروع يتم في مصر بهذا النظام ويعتبر من المشاريع بالغة الأهمية للصحة العامة أولا وثانيا لتوفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية. 

 

لقاء عبد المطلب خلال جولة مكوكية وتفاصيل تنفيذ اول مشروع بمصر بالعبور علا

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وائل لطفي

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