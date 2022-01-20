رئيس مدينة سفاجا يتفقد المستشفى المركزى للاطمئنان على سير العمل

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الخميس، مستشفى سفاجا المركزي، وذلك للاطمئنان على سير العمل ، والوقوف على احتياجات المستشفى وإمكانياته، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأجرى رئيس المدينة جولة في جميع أقسام المستشفى يرافقه الدكتور أدهم العادلي مدير المستشفى ومعاون المستشفى بداية من قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والعناية المركزة وغسيل الكلى، واستمع إلى مطالب الأطباء وهيئة التمريض، وتابع موقف الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية للفريق الطبي بالمستشفى.

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على سير العمل

وتفقد رئيس مدينة سفاجا معمل الأشعة المقطعية والتجهيزات استعدادا لافتتاحه في احتفالات العيد القومي للمدينة والذي تم بدء العمل فيه خلال الشهر الجاري، لتخفيف العبء علي مواطني مدينة سفاجا.

واطمأن رئيس المدينة على مخازن المستشفى والاطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابع تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لمجابهة حالات الطوارئ.

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على سير العمل

وكان قد أجرى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، ظهر اليوم، جولة ميدانية بالمرور على أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع والأرصفة ودهانات الأعمدة بالمدينة .

رافق " شعبان" خلال الجولة مسئول قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمتابعة أعمال تحويل الأعمدة من صوديوم الي ليدا.

وشدد رئيس المدينة على سرعة إنهاء أعمال ترميم الارصفة واستكمال بلاط الانترلوك، وتثبيت ولاعات الكهرباء وأعمال اللحام بها، ودهان أكشاك الكهرباء بالإضافة إلى ترميم قواعد الأكشاك .

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على سير العمل

وكلف رئيس مدينة سفاجا مسئول إدارة منظومة النظافة بمواصلة تكثيف أعمال النظافة، وإعادة تنسيق الشوراع بالمظهر الحضاري، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المدينة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على سير العمل