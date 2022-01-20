«المترو»: زيادة منافذ بيع التذاكر فى المحطات لمواجهة موجة كورونا الرابعة

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة المهندس علي فضالي بشأن التأكد من ارتداء المواطنين للكمامة قبل الدخول من بوابات دخول المترو تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

وأضاف "عبد الهادي" في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم التفتيش على ارتداء الكمامة في الخطين الأول والثاني للمترو وسيتم منع المواطنين من دخول المحطات دون ارتداء الكمامة، حيث سيتم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أن هناك ٤ عمال داخل كل محطة للتعقيم، وسيتم تعقيم المصاعد والسلالم الكهربائية والسلالم وكذلك القطارات بشكل كامل، كما سيتم التأكيد على التباعد الاجتماعي بين الركاب داخل المحطات خاصة في شبابيك حجز التذاكر كما سيتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر في المحطات لمنع التكدس في أماكن حجز التذاكر.