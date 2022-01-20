107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة فى بريطانيا

سجلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، فضلاً عن 330 وفاة في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا قد سجلت أمس الأربعاء 108069 إصابة و359 وفاة.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال جونسون- خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني الأربعاء، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- إن إجراءات الخطة "ب" الخاصة بفيروس كورونا ستنتهي اعتبارا من 27 يناير الجاري، وسيتم الانتقال إلى الخطة "أ"، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لتصاريح كوفيد الإلزامية، ولن يطلب من الأشخاص العمل من المنزل، كما لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في أي مكان أو في الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبا إزالة الإرشادات الخاصة بارتدائها في المناطق العامة، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على زيارات دور الرعاية.