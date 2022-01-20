تنفيذًا لمبادرة «إطعام الطعام».. توزيع لحوم على 7 آلاف أسرة بالشرقية

أكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان واستكمالًا لتنفيذ مبادرة (إطعام الطعام) والتي تستهدف إمداد 7 ألاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية باللحوم والمواد الغذائية اللازمة، وقامت الجمعية بتوزيع 14 ألف و150 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ 40 قرية بالشرقية، وتوصيلها منازلهم وكذلك مواد غذائية عبارة عن عن ( 7 كيلو أرز - 7 كيلو مكرونة - 3 كيلو سكر- كيلو عدس - علبة سمن 1.5 كيلو - 2 علبة صلصة - 1/4 كيلو شاي) وذلك إسهاماً منها فى توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون والقلب والسرطان.

وأضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تم توزيع اللحوم والمواد الغذائية بقرية حفنا بمركز بلبيس، وقرية بني هلال بمركز منيا القمح، وقرية البيوم بمركز الزقازيق، وقرية الجمالية بمركز الحسينية، وقريتي عزبة نظرى والشبراوين بمركز ههيا، وقريتي بني حسن وتلرك بمركز أولاد صقر، وقريتي عزبة 16 والناصرية بصان الحجر وقرى (طوخى – كفرالنجار-الطوبجى - كفرالأعصر - الحصوة - دويدر -أبوعمارة - أبوياسين - أولاد موسى) بمركز أبوكبير، وقرى (المجفف وكفرالباشا وأبومتنا) بمركز ديرب نجم، وقرى (الطويلة -عزبة أباظة - الخطارة) بمركز فاقوس، وقرى (حي مبارك - منشاة يوسف -كفر السويركي) بمركز كفر صقر، وقرى (الصوة - عزبة إبراهيم منصور - نزلة العزازي - صفط الحنة – القطاوية) بمركز أبوحماد.