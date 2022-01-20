سقوط فتاة من مرتفع في ظروف غامضة ببورسعيد

شهدت منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حادث سقوط فتاة من مرتفع، في ظروف غامضة.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بسقوط فتاة على الأرض من شرفة منزل، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى الزهور المصابة دعاء عوض محمد البدوي سليم، مقيمة بمنطقة أمل الجبل بالعمارة رقم 16، وتبلغ من العمر 39 عامًا، مصابة نتيجة سقوطها من المرتفع.

تبين من خلال الكشف المبدئي إصابتها، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه كسر بالكعب الأيمن والأيسر، واشتباه كسر بالفقرات القطنية العجزية، ويقوم فريق طبي على أعلى مستوى بالعمل على علاجها، بعدما خضعت للإشاعات والتحاليل اللازمة.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، واستمع إلي أقوال شهود العيان، ويجري الاستماع إلى المصابة مع تحسن حالتها الصحية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستكمال التحقيق في الواقعة.