الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط فتاة من مرتفع في ظروف غامضة ببورسعيد

الإسعاف
الإسعاف

شهدت منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حادث سقوط فتاة من مرتفع، في ظروف غامضة.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بسقوط فتاة على الأرض من شرفة منزل، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى الزهور المصابة دعاء عوض محمد البدوي سليم، مقيمة بمنطقة أمل الجبل بالعمارة رقم 16، وتبلغ من العمر 39 عامًا، مصابة نتيجة سقوطها من المرتفع.

تبين من خلال الكشف المبدئي إصابتها، باشتباه ما بعد الارتجاج  بالمخ، واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه كسر بالكعب الأيمن والأيسر، واشتباه كسر بالفقرات القطنية العجزية، ويقوم فريق طبي على أعلى مستوى بالعمل على علاجها، بعدما خضعت للإشاعات والتحاليل اللازمة.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، واستمع إلي أقوال شهود العيان، ويجري الاستماع إلى المصابة مع تحسن حالتها الصحية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستكمال التحقيق في الواقعة.

مستوى مدير القطن سيارات الإسعاف محمد تشكيل باب فتاة مستشفى الخميس منزل كسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة والامتحانات بسبب كورونا: لا نية لذلك

صقيع وشبورة مائية.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«حسَّر قلوبنا».. أول تعليق من أسرة بطلة كرة السرعة بعد ضبط القاتل (فيديو)

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

رئيس كوريا الجنوبية: مصر دولة مركزية وتتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة