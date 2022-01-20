تمكن ضباط مباحث الدقهلية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على -عاطل- صادر ضده أحكام بالسجن وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث بقيام فريق البحث الجنائي برئاسة رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية ورئيس مباحث المطرية والقوة المرافقة لهم من ضبط المدعو “محمد. ع. ح” وشهرته "المزة" مقيم المطرية عاطل وله معلومات جنائية وهارب من أحكام بلغت 20 عامًا حبس في قضيتين إحداهما سرقة بالإكراه، والأخرى شروع في قتل، وتم ضبطه وبتفتيشه تبين أن بحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد من الطلقات نفس ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.