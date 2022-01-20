الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل صادر ضده أحكام بالسجن

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث الدقهلية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على -عاطل-  صادر ضده أحكام بالسجن وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع. 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من  مدير المباحث بقيام فريق البحث الجنائي برئاسة رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية ورئيس مباحث المطرية والقوة المرافقة لهم من ضبط المدعو “محمد. ع. ح” وشهرته "المزة" مقيم المطرية عاطل وله معلومات جنائية وهارب من أحكام بلغت 20 عامًا حبس في قضيتين إحداهما سرقة بالإكراه، والأخرى شروع في قتل، وتم ضبطه وبتفتيشه تبين أن بحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد من الطلقات نفس ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

مباحث الدقهلية القبض على عاطل مدير أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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