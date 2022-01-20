الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة رئيس كوريا الجنوبية وتستقبلها فى قصر الاتحادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، السيدة كيم يونج سوك، قرينة رئيس كوريا الجنوبية، اليوم، بقصر الاتحادية.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شرفت اليوم باستقبال السيدة كيم يونج سوك، قرينة رئيس كوريا الجنوبية، وقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجالات إلى جانب حديثنا عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب».

واستكملت: «تطرقنا في حديثنا حول إجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، التي تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة».

واختتمت: «وإنني إذ أرحب بضيوف مصر الكرام في بلدهم الثاني، فإنني أتوجه بخالص الشكر للسيدة كيم يونج على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر والتي أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين».

قرينة الرئيس السيسي انتصار السيسي

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السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة رئيس كوريا الجنوبية وتستقبلها فى قصر الاتحادية

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