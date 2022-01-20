الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 38 حالة تعدٍ بمركزين خلال تنفيذ الموجة 19 بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بالمنيا

وقال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بالمنيا

أوضح المحافظ أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الأول الأربعاء 19 يناير لبدء تنفيذ الموجة 19، أسفرت عن إزالة 38 حالة بناء على مساحة 3675م2، حيث تم إزالة 12 حالة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة،  و26 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بقرية دلجا / بني حرام بمركز دير مواس. 

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بالمنيا

هذا وتتابع غرفة العمليات التي وجه بإنشائها المحافظ نسب، تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ المنيا إزالة 38 حالة تعدي بمركزين اليوم الأول لتنفيذ الموجة 19 غرفة عمليات السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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