الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (إنفوجراف)

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إنفوجراف حول جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3282) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13464) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (257) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".
 

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (178) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانِ – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1345) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

 

وزارة الداخلية شرطة النقل والمواصلات الامن الاقتصادي شرطة النقل قطاع الأمن الاقتصادي شرطة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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