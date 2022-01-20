الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 22 متهمًا بأسلحة ومخدرات وتنفيذ 7653 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية حملة مكبرة على مركز طوخ، وعدد من القرى والمراكز بنطاق المديرية، لاستهداف وضبط الخارجين على القانون، وحائزي المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من الأحكام.

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها: ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض و21 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 22 متهمًا، لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 7653 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 3 متهمين هاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

القليوبية حملة مكبرة طوخ الأسلحة النارية سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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