السيطرة على حريق مطعم في حدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بحدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.