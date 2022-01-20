الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مطعم في حدائق الأهرام

حريق مطعم
حريق مطعم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بحدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق مطعم حدائق الأهرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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