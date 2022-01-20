الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 2484 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

ارشيفية
ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 2484 مخالفة لقائدي الدراجات النارية- الموتوسيكل- لعدم ارتداء الخوذة خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

من ناحية أخرى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

حملات مرورية قائدي الدراجات النارية الخوذة ارتداء الخوذة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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