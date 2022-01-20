ضبطوا في حملات أمنية.. حبس 25 مروجا للمخدرات في القليوبية

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الخميس، بحبس 25 عاطلا بعد ضبطهم و بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال حملة أمنية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط 25 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشدو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

وشنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية وأسفرت الحملة عن ضبط 25 عاطلا في بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية "بندقية خرطوش، و4 فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 1.640 كليو من مخدر الحشيش، و290 جراما من الهيروين المخدر، و180 جراما من مخدر البانجو، و95 جراما من مخدر البودر، و340 جراما من مخدر الشادو، و158 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.