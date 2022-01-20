النيابة تطلب التحري حول العثور على جثة متحللة بمدينة نصر

طالبت النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الخميس، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، على جثة سيدة داخل شقتها في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة في مدينة نصر وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة متحللة على الأرض داخل شقتها في العقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.