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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 20-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، خلال تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس، حيث بلغ 15,72 جنيه، فى ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستقرار السوق المصرفية بالبنوك والشركات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع قيامها بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار لكافة العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يحدث توزانا كبيرا في سوق الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرار، اليوم الخميس، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء  15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري


كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

واوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمن الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وايضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

في النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,76 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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