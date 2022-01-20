خبراء يحذرون من النوم أمام التلفزيون: يؤثر على المخ

وجدت دراسة جديدة، أن النوم أمام التلفزيون يجعلك متعبًا طوال اليوم، وذلك بسبب الأصوات غير المألوفة التي تزيد من نشاط عقلك وتمنعك من الحصول على نوم هنيء بالليل.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، كشفت دراسة جديدة أن الدماغ البشري يهتم بالأصوات غير المألوفة أثناء النوم الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على جسم الإنسان.

وخلال الدراسة، قام باحثون في النمسا بقياس نشاط الدماغ للبالغين النائمين استجابة للأصوات المألوفة وغير المألوفة، فسماع أصوات غير مألوفة أثناء النوم تتسبب في ضبط الدماغ البشري أثناء النوم، بالإضافة إلى حركة العين.

ومع ذلك، لم ير الباحثون التأثير خلال مرحلة حركة العين السريعة، وهي أعمق مراحل النوم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تغيرات البنية الدقيقة في الدماغ، على حد قولهم.

ووفقًا للخبراء، فإن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي الاستجابة الانتقائية للأصوات غير المألوفة بدلاً من الأصوات المألوفة.

النوم أمام التلفزيون يجعلك متعبًا

بشكل عام ، تشير الدراسة إلى أن الأصوات غير المألوفة - مثل تلك القادمة من التلفزيون - تمنع النوم المريح ليلاً لأن الدماغ في حالة تأهب أعلى، حيث أكد الفريق في ورقتهم البحثية أن النتائج تسلط الضوء على التناقضات في استجابات الدماغ للمنبهات السمعية بناءً على صلتها بالشخص.

قبل التجارب، نُصح المتطوعون بالحفاظ على دورة نوم و استيقاظ منتظمة أي حوالي 8 ساعات من النوم لمدة أربعة أيام على الأقل، ثم أمضوا ليلتين في المختبر.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الحصول على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ساهم في الحفاظ على صحة الدماغ، أما الأشخاص الذين يحصلون بانتظام على أقل من ست ساعات لديهم وظائف معرفية أسوأ ومستويات أعلى من اللويحات الخطيرة في الدماغ المرتبطة بالخرف، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين ينامون كثيرًا كان أداؤهم أيضًا ضعيفًا في الذاكرة.