ليبيا.. البعثة الأممية تلتقى لجنة خارطة الطريق لدعم المسار الدستورى

التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب الليبي، اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس بالفريق الفني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وذلك ضمن اللقاءات التي تجريها اللجنة بعد فشل إجراء الانتخابات في الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، في بيان مساء اليوم عبر موقع المجلس، أن اللقاء حضره كل من ايناس احمد ممثلة عن القسم السياسي للبعثة وخالد محيي الدين مدير قسم سيادة القانون و سوكي نجارا رئيس قسم حقوق الانسان و بانتو ليتش مدير قسم الانتخابات بالبعثة.

وتناول اللقاء الدعم الفني الذي قد تحتاجه لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب للعملية القانونية و الدستورية.

كما التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب في وقت سابق اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس التقت رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، حيث استمعت اللجنة خلال اللقاء لإحاطة مفصلة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مشروع " الانطلاقة " لتحسين سجل الأحوال المدنية.

كما تم خلال اللقاء الإتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مكتوب و مفصل حول المشروع، وطالبت اللجنة للأهمية الوطنية محافظ مصرف ليبيا المركزي و وزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت .

البرلمان يستمع للجنة خارطة الطريق

وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وخصصت الجلسة خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة خلال الاجتماعات المكثفة التي اجرتها خلال الأيام الماضية، حيث خلصت جلسة اليوم الى التأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق واستمرار اعمالها وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في اقرب الآجال، كما تم التأكيد على ضرورة انهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير الجاري كأقصى حد.