الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على حقيقة تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

يتساءل الكثير من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم عن الحقيق وراء التعديل، بعدما قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه لا يوجد أي تغييرات بمواعيد جدول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

"الدستور" تستعرض الحقيقة وراء تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.

حقيقة تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكد وزير التعليم أن الامتحانات ستقوم بوضع من خلال المعلم الأول مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية كاملة من قبل المركز القومي للامتحانات و"التقويم التربوي" وتكون أسئلة الامتحانات 70٪؜ اختيار من الكثير و30٪؜ مقالي.

وتابع طارق أن الهدف الرئيسي وراء هذه التقييمات وهو وقوف التلميذ بالتعليم على مستوى الفهم لجميع مخرجات التعلم وكذلك التعرف على نوعية الأسئلة وذلك للتقييم الجديد، موضحًا أنها ليست قومية، وبينما هي تكون على مستوى المدرسة.

ولفت الوزير إلى أن زمن الامتحان يكون شامل وقتا للأسئلة مقالية ورقية ووقتا لأسئلة إلكترونية، وأن المركز القومي للامتحانات و"التقويم التربوي " قام بإعداد مواصف فنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم الذي يستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال لكي توحد بين المديريات المختلفة.

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية السبت الذي يوافق 22 يناير القادم، وامتحاني الكيمياء وامتحان الجغرافيا يوم الإثنين الذي يوافق 24 يناير القادم، وامتحاني التاريخ وامتحان الأحياء يوم الأربعاء الذي يوافق 26 يناير القادم، و"اللغة الأجنبية الأولي" يوم السبت الذي يوافق 29 يناير القادم، وامتحاني الفيزياء وامتحان الفلسفة والمنطق يوم الإثنين الذي يوفق 31 يناير القادم، وامتحان الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الذي يوافق  2 فبراير القادم.

حقيقة تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي حقيقة تعديل جدول طلاب المرحلة الثانوية طارق شوقى وزير التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

هل الغرامات المالية تجبر المواطنين على الإجراءات الاحترازية؟

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

مصر تحجز مقعدها فى ثمن نهائى أمم أفريقيا بانتصارها على السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين