تعرف على حقيقة تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يتساءل الكثير من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم عن الحقيق وراء التعديل، بعدما قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه لا يوجد أي تغييرات بمواعيد جدول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

"الدستور" تستعرض الحقيقة وراء تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.

حقيقة تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكد وزير التعليم أن الامتحانات ستقوم بوضع من خلال المعلم الأول مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية كاملة من قبل المركز القومي للامتحانات و"التقويم التربوي" وتكون أسئلة الامتحانات 70٪؜ اختيار من الكثير و30٪؜ مقالي.

وتابع طارق أن الهدف الرئيسي وراء هذه التقييمات وهو وقوف التلميذ بالتعليم على مستوى الفهم لجميع مخرجات التعلم وكذلك التعرف على نوعية الأسئلة وذلك للتقييم الجديد، موضحًا أنها ليست قومية، وبينما هي تكون على مستوى المدرسة.

ولفت الوزير إلى أن زمن الامتحان يكون شامل وقتا للأسئلة مقالية ورقية ووقتا لأسئلة إلكترونية، وأن المركز القومي للامتحانات و"التقويم التربوي " قام بإعداد مواصف فنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم الذي يستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال لكي توحد بين المديريات المختلفة.

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية السبت الذي يوافق 22 يناير القادم، وامتحاني الكيمياء وامتحان الجغرافيا يوم الإثنين الذي يوافق 24 يناير القادم، وامتحاني التاريخ وامتحان الأحياء يوم الأربعاء الذي يوافق 26 يناير القادم، و"اللغة الأجنبية الأولي" يوم السبت الذي يوافق 29 يناير القادم، وامتحاني الفيزياء وامتحان الفلسفة والمنطق يوم الإثنين الذي يوفق 31 يناير القادم، وامتحان الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الذي يوافق 2 فبراير القادم.