الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطبيق زيادة الأجور وتأهيل الموظفين.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات البنك؛ وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة.

https://www.dostor.org/3688423

عقد معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ندوة علمية حول متطلبات جودة التعليم والاعتماد بمؤسسات الجهاز الإدارى للدولة ومؤسسات التدريب المختلفة للموظفين.

https://www.dostor.org/3689029

قال الدكتور على زين العابدين، المدير التنفيذى لوحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد بمعهد التخطيط القومي، إن حاجة الجهاز الإدارى للدولة إلى التطوير والهيكلة تعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف رؤية الإصلاح الإدارى التى أطلقتها الدولة قبل 7 أعوام، بغية الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال وتحسين مستوى جودة وإتاحة الخدمات على نحو يحظى برضا متلقى الخدمة.

https://www.dostor.org/3689055

أكد د. محمد ماجد خشبة أهمية الاهتمام بتطبيقات التكنولوجية الحيوية ودورها في دعم التنمية المستدامة في مصر في ضوء الخبرات والتجارب العالمية، لافتًا إلى ارتباط التكنولوجيا الحيوية بكافة مجالات التنمية الرئيسة: الصناعية، الزراعية، الطب والدواء والرعاية الصحية، الأنشطة البيئية، الهندسة الجينية، البيانات الضخمة وتعلم الآلات.

https://www.dostor.org/3689270

وأكد خشبة، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجى بمعهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية دور معهد التخطيط فى بلورة قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطنى، الإقليمي والدولى بشكل فعال.

https://www.dostor.org/3689254

أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه حتى الآن بناءً على ما تم التوافق عليه مع الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر وهي: أعضاء المجلس القومي للأجور واتحادات العمال، وممثلو أصحاب الأعمال، بهدف توفير حياة كريمة للعمال.

https://www.dostor.org/3688741

التخطيط الدكتورة هالة السعيد معهد التخطيط القومى الأجور الحد الادنى للأجور القطاع الخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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