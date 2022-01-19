الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس «صناعة النواب»: قرار السيسي بتعيين آلاف المدرسين استجابة لنبض الشارع

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

وصف النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين وتعيين 30 ألف مدرس بصورة سنوية لنحو 5 سنوات، قرارات وطنية تاريخية لصالح المواطن المصري.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة مهمة نحو مكافحة تداعيات أزمة كورونا، علاوة على المحافظة على معدلات النمو والتوظيف، ومواجهة الفقر وتقليل معدلاته.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور، تلبية لمطالب ملايين المصريين لمواجهة الظروف الاقتصادية وتداعيات كورونا والظروف العالمية، مردفا أن قرارات الرئيس استجابة لنبض الشارع المصري.

ونوه المهندس معتز محمود، أن قرار تعيين آلاف المدرسين سنويا، يلبي مطالب ملحة للمدارس المصرية، ويسد العجز بها بشكل كبير ويحافظ على التطور في العملية التعليمية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

قانون الخدمة المدنية وزارة المالية معدلات النمو الخدمة المدنية قرارات الحد الادنى للأجور صناعة النواب العملية التعليمية المدنية

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