الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة في بورسعيد

اغتصاب
اغتصاب

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل،

 

وتعود القضية رقم 6587 لسنة 2021 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1223 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد إلى يوم 19 يونيو عام 2021 باتهام المدعو "ع.م.ا"، بهتك عرض الطفلة "س.ع.ع.م" 6 أعوام، بالقوة.

 

وكان المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بعد العرض ومطالعة الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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