محمد عزمي عن حكاية «أوضة وصالة»: وافقت بدون تردد والدور قريب مني أوي

جذبت حكاية "أوضة وصالة" ضمن الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، قطاعًا عريضًا من المتابعين، وحققت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى مع بدء عرضها على شاشة قناة "ON".

تحمس الفنان محمد عزمي، للحكاية بمجرد عرضها عليه، وهو أول فنان من ذوي القدرات الخاصة الذي خاض تجربة التمثيل في عدد من الأعمال الفنية آخرها الحكاية الثالثة من الجزء الرابع لمسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، حكاية "أوضة وصالة".

وتابع عزمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "انا إعاقتي سبب أساسي في نجاحي ووصولي للي أنا فيه حاليًا، ويوضح إنه مفيش فارق بيني وبين الأشخاص العادية، خاصًة بعد دعم أسرتي ليّا، وبابا وماما وأخواتي، وإني قدرت أقف قدام الكاميرا وثبت نفسي أكتر من مرة".

وعن دوره في حكاية "أوضة وصالة"، قال: "انا جسدت شخصية الشاب سعيد في الحكاية، واللي رشحني للحكاية والدور هو الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، وانا وافقت من غير تردد خاصًة إني بحب الأستاذ عمرو جدًا، قبل ما أعرف دوري، أو حتى إني هكون مشارك في البطولة".

وأضاف: "دوري كان واحد من عائلة متوسطة وعايش في وسط عائلتي وبحاول أثبت نفسي، وحسيت الدور قريب مني قوي، ومن حياتي، خاصًة في الجزء الخاص بدعم الأسرة ومساعدتها ليا في إني أثبت نفسي، ومبسوط قوي بمشاركتي ودوري مع كِبار الفنانين منهم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان الكبير رشوان توفيق".

ولفت إلى أنه لم يواجه أي صعوبات أثناء تجسيده شخصية "سعيد"، متابعًا: "الحمد لله المخرج عصام نصار حبيت الشغل معاه قوي، وكان بيساعدني وواقف معايا وبيقعد يشرحلي الكلام والتجربة معاه ممتعة جدًا، وهو ممتاز وشغله جميل وحبيته"، مشيرًا إلى أنه سعيد ومحظوظ بالتعاون مع كِبار الفنانين في هذا العمل الفني الكبير.

وعن تصدر الحكاية محركات البحث الإلكتروني، قال: "إحنا تعبنا ودا كرم ربنا لينا على التعب، انا مبسوط قوي، وسعيد بالتريند، والفرصة كبيرة ليّا وفرحت بيها لأنها أكدت أننا نعرف نعمل حاجات كتير كذوي همم".

حكاية "أوضة وصالة"

وتُعد حكاية "أوضة وصالة" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وهي من بطولة أحمد عبد العزيز، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، شاهيستا سعد، محمد عزمي، فريد النقراشي، أحمد خالد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

مسلسل "نصيبى وقسمتك" الموسم الرابع (رجالى) وذلك بالاعتماد على أبطال رجال للحواديت على عكس الموسم الثانى والثالث والذى اعتمد على فنانات للبطولة من أجل مناقشة قضايا المرأة بمختلف أنواعها، ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع تنويع أكثر في القضايا سواء التي تخص الرجل أو المرأة.