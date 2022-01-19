«إعلام القاهرة» تقرر استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول «أونلاين»

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين بدءًا من السبت المقبل، لجميع الفرق الدراسية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة للحد من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في توجيهات مشددة لكليات الجامعة ومستشفياتها وإداراتها ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والمترددين عليها، والتشديد على التطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار الفيروس داخل كليات ومنشآت الجامعة المختلفة والمدن الجامعية بالكامل، مع توفير الكوادر الطبية المُدربة للتعامل الفوري مع حالات الإصابة أو الاشتباه.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، النواب وعمداء الكليات ومديري إدارات الجامعة بالتأكيد على ضرورة ارتداء الطلاب الكمامات داخل قاعات المحاضرات والمعامل، ومنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.

وشدد «الخشت» على ضرورة التنبيه مجددًا بالاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، والتأكيد على استمرار الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، وذلك في إطار حرص الجامعة للحفاظ على منتسبيها في ظل ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد رئيس جامعة القاهرة، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام داخل المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.