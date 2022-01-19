سنغافورة تسجل 1615 إصابة بكورونا و1185 بأوميكرون

سجلت سنغافورة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1615 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا".



وذكرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية - وأوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأربعاء أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 1205 حالات عدوى محلية، و410 حالات أخرى واردة إلى البلاد من الخارج، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة من مضاعفات الإصابة بالمرض في البلاد وصل إلى 844 حالة.



وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت 1185 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من (كوفيد-19)، من بينها 220 حالة واردة إلى البلاد من الخارج، و965 حالة عدوى محلية.