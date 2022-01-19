نقطة ماية و«عيد الغطاس».. أبرز ما يتغنى به الأقباط على مدار عيد الظهور الإلهي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بعيد الغطاس المجيد، والذي يحمل كذلك مُسمى وشعار «عيد الظهور الإلهي».

وينتظر الأقباط عيد الغطاس للتغني بترانيم عيد الغطاس التي شرحتها للدستور المرنمة نانسي وجيه، من إيبارشية بنها وقويسنا، فقالت إن الأقباط جميعهم يحبون ترنيمة «عيد الغطاس» التي تعتبر الأكثر شعبية لتقول كلماتها:

عيد الغطاس يا عيد الغطاس يا معروف لكل الناس

1- جه يسوع يتعمد من يوحنا المعمدان منعه وقال له ده أنا المحتاج وإزاى تيجى أنت لى

2- جيت لنا يا حمل الله علشان تشيل كل خطيئة قال يسوع ليوحنا إسمح لى وعمدنى

3- سمح له يوحنا وعمده فى نهر الأردن بص ولقى روح الله زى حمامة ونازلة عليه

4- والسما راحت انفتحت وصوت الآب بينادى هوذا إبنى الحبيب إللى فرحت بيه نفسى

5- بنغطس فى المعمودية ثلاث مرات وإحنا أطفال وتروح عنا كل خطية وبنتولد ولادة روحية

وأشارت نانسي إلى أن مدارس التربية الكنسية تترنم يوم الجمعة المقبل بترنيمة «نقطة ماية» التي تعتبر الأشهر بين صفوف الاطفال لتقول:

نقطه ميه رايحه وجايه في نهر الأردن وموقفتش فرحت لما شافت لمّه وقفت تسمع ومرجعتش

نادى يوحنا المعمدان بالتوبة لكل إنسان يتعمد يبقى فرحان أصل التوبة متتاجلش

وفى يوم نايمه الميه وعايمه فتحت عينها مصدقتش فرحت لعبت نزلت طلعت خطت نطت عملت تش

فى الميه يسوع ابن الله والروح زى حمامه معاه والأب يشهد له فى سماه منظر حلو ميتفوتش

هذا ويقبل البعض أيضا - وفق نانسي- على ترنيمة هناك على شاطئ الأردن التي تقول:

هناك على شاطئ الأردن وقف يوحنا المعمدان يوعظ ويبشر ويعمد «والناس جت له من كل مكان» 2

فى يوم جاله المسيح علشان يتعمد زى كل الناس منعه وقاله ده أنا المحتاج «عمدنى أنت بالغطاس» 2

لكن يسوع قال له إسمح ونزله فى الماء يتعمد ولما صعد بان فى السما «الروح القدس الممجد» 2

ظهرت حمامة طايره وصوت من السما بيقول فى حبور هذا هو إبنى الحبيب «الذى أنا به مسرور» 2

المجد لينبوع الحكمه إله العظمة والتمجيد المجد لمن بسط النعمة «أظهر لاهوته فى التعميد» 2