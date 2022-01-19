الأربعاء 19 يناير 2022
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فن

ميدو عادل: «اعمل نفسك ميت» فاقت توقعاتي

ميدو عادل
ميدو عادل

أعرب الفنان محمد عادل الشهير بـ "ميدو عادل"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول دوره ضمن أحداث حكاية "اعمل نفسك ميت" من الجزء الرابع لمسلسل نصيبي وقسمتك.

وأضاف "ميدو" في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه يحب نوعية الدراما التشويقية والحكايات الاجتماعية التي تناقش مشكلة بعينها في شكل فني لإيجاد حل لها، وهو ما انطبق تمامًا على حكاية “اعمل نفسك ميت” التي فاقت توقعاته.

وأكمل أن المؤلف عمرو محمود ياسين، من أهم عوامل نجاح العمل فهو من أهم مؤلفي جيله وقال:"ابن الوز عوام".

وعرضت قناة ON حتى الآن، 6 حكايات من المسلسل هى "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

كما عرض أيضاً حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وإخراج عصام نصار، "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وبسمة داود، و"انسى روحى وياك بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار.

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