الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم سوهاج» يتفقد لجان امتحانات «رابعة ابتدائي»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه أيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية، اليوم الأربعاء، لجان الامتحانات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الثورة.

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واطمأن "أبو زيد" على انتظام أعمال الامتحانات بالمدرسة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم الفصول الدراسية والتباعد بين الطلاب.

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وشدد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بالورقة الامتحانية من خلال بنوك الأسئلة الواردة من الوزارة لقياس نواتج التعلم ومهارات التفكير العليا لدى الطلاب، مشيرًا إلى مدى التكامل والتعاون الكامل بين مختلف قطاعات التعليم بالمحافظة لتوفير مناخ مناسب لطلاب الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 123ألفًا و250  طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في 1031 مدرسه ابتدائي على مستوى المحافظة.

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كما تفقد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أعمال تجميل مرافق المديرية، التي تأتي في اطار مبادرة أطلقها توجيه التربية الفنية بالمديرية تحت رعاية وكيل الوزارة، ويقوم بها السيد أبو دهب العطيفي، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، بهدف تجميل مرافق المديرية وإضافة لمسة جمالية وحضارية،  بدون أن تتحمل المديرية أي أعباء مالية  بحضور الأستاذ حمدي مصطفى، وكيل المديرية، والأستاذ محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام.

وزارة تعليم رابعة محافظة طلاب سوهاج

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