الأربعاء 19 يناير 2022
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سياسي

من أجل عيون الثامنة.. «التنسيقية» تطير للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

سافر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر القومي لكرة القدم أمام نظيره السوداني، في المباراة الختامية لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا. 

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب نيجيريا المتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويعول الفراعنة على الفوز اليوم لحصد مقعد في الدور المقبل، دون انتظار للحسابات المعقدة حال التعادل أو الهزيمة. 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويمني الشعب المصري النفس بوصول المنتخب القومي للأدوار النهائية، وحصد البطولة الغائبة منذ 2010 عن المنتخب المصري، والتي ستعد الثامنة في تاريخ الفراعنة على مدار تاريخ مشاركاته في هذه المنافسة القارية المهمة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب القومي كل من النائب احمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر، وأحمد البشبيشي، وأحمد يحيى ، وآدم الطوخي، وأحمد فتحي محمد، وأحمد مسعد زهران، ومحمد الصعيدي، وحسن صلاح حجاب، وحازم ضيف وحازم هلال، وحسام الدين محمود، ومحمود أبو خضرة، ومينا سنبل، ومؤمن السيد، ومهاب عثمان، ومحمد خالد أبوطيرة، ومحمد مهني، وأسامة هاشم، وقياتي عاشور، وشريف الرفاعي، ويوسف شعبان وعمرو عبد العظيم، ويوسف عماد.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
منتخب نيجيريا أمم أفريقيا منتخب مصر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تاريخ الفراعنة المنتخب القومي

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