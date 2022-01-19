الأربعاء 19 يناير 2022
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فن

نسرين طافش: اكتمال القمر تسبب في ضغوطات على البشر

نسرين طافش
نسرين طافش

أظهرت الفنانة نسرين طافش حالة من القراءة غير العادية في علم الفلك والتأثير الكوني على ردود أفعال الأشخاص، وذلك من خلال كتابتها لبعض العبارات عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام».

وكتبت نسرين: «حسب علم الفلك والطاقة، امبارح كان القمر مكتمل يمكن البعض حسو بثقل أو ضغوط أو مشاعر متل الغضب أو الحزن مع بعض العكوسات، مع دورة القمرة الأرض بتتأثر وبتتفاعل مع باقي كواكب المجرة متل ما كلنا كبشر منتأثر ببعض ومتصلين مع طاقة الكون». 

وأضافت: «كل ما كنت أكثر تركيز وسلام وتوازن من الداخل، كل ما تأثير اكتمال القمر عليك كان أقل شدة وصار محرر وبيعمل لمصلحتك».

وشاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت نسرين طافش، رفقة قططها بإطلالة صباحية أنيقة، مرتدية بيجامة باللون اللبني، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

وعلقت الفنانة السورية على الصور، قائلة: «عملك الوحيد هو أن تكون سعيدًا، وأهم شيء هو أن تشعر بشعور طيب يرفع طاقتك ويسهم في رفع طاقة الأرض وكل من حولك، احرص على أن تضع نفسك في حالة من السلام والرضا اليوم مهما كانت الظروف.. صباح الجمال»، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها. 

وشاركت نسرين طافش في مسلسل «المدَّاح» الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإنتاج شركة "سكيرمو"، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

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