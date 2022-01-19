الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو» يناشد الركاب التواصل معه حال وجود شكاوى أو اقتراحات

المترو
المترو

ناشد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، ركاب الخطين الأول والثاني بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، فضلا مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من المحطات والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وقال عبدالهادي، إن هناك تعليمات مشددة من المهندس على فضالى رئيس الشركة، بشأن الالتزام بإجراء التعقيم والتطهير الكامل للخط الأول للمترو "المرج-حلوان"، وكذلك خط "المنيب-شبرا الخيمة".

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها مباشرة من الورش وذلك لضمان الحصول على أعلى مستوى من التعقيم والتطهير، كما يتم تعقيم المحطات بالكامل من خلال تعقيم وتطهير الأرصفة الخاصة بالمحطات وصالات التذاكر وكذلك بوابات الدخول والخروج والسلالم والسلالم الكهربائية.

وتابع، أنه يتم تعقيم وتطهير المصاعد الكهربائية ، كما يتم تعقيم وتطهير دورات المياه داخل المحطات، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التشديد على ارتداء الكمامة قبل الدخول للمحطات.

وقالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تفتيشا على كافة القطارات بالخط الأول للمترو "المرج- حلوان"، والخط الثاني للمترو "المنيب- شبرا الخيمة"، ضمن إجراءات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأضاف المصادر أن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق التفتيش على الباعة الجائلين داخل المحطات والقطارات، لعدم التسبب في إزعاج المواطنين داخل المترو، خاصة في ظل احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

المترو يناشد الركاب بالتواصل على الخط الساخن شكاوى اقتراحات الخط الساخن يناشد الركاب بالتواصل

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