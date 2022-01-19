الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«زنين» أول معمل صرف صحي بالجيزة يحصل على «الأيزو»

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول معمل محطة صرف صحي زنين على شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥ "، كأول معمل للصرف الصحي بالشركة يحصل عليها.

وأوضح بدوي، أنه تم اعتماد الشهادة بعد مراجعة الجهة المانحة للاعتماد  "EGAC" لكافة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إن معامل الصرف الصحي بالشركة تقوم بمتابعة وتحليل عينات مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة المختلفة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للقوانين المنظمة للصرف الصحي.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، رئيس قطاع المعامل والجودة، أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة  مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى أنه تم اعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعامل محطة مياه الشرب بإمبابة ومعمل محطة مياه جزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعمل محطة صرف صحي زنين.

وكان قد قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية بزيارة تفقدية لأحد المصانع التي تقوم بتصنيع المهمات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه لفيف من قيادات قطاع المرافق بالوزارة والمكتب الفني لقطاع المرافق، وذلك بغرض دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي بما يُلبي الاحتياجات المتزايدة لتحقيق الخطط الطموحة لخدمة المواطنين.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الزيارة شملت عقد اجتماع موسع مع الكوادر الفنية والإدارية بالمصنع، حيث تم استعراض الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الشركة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تم استعراض خطوط الإنتاج بالمصنع لكافة المهمات التي تقوم الشركة بتصنيعها فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ما تقوم به الشركة وغيرها من الشركات المماثلة فى هذا المجال من تطوير المنتج طبقاً للاحتياج المحلى له الأثر الإيجابي في الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل وفتح مجالات للاستثمار.

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وائل لطفي

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