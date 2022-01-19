الإمارات تسجل حالتى وفاة و2902 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و2.902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الفائتة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن هذه الحصيلة تم التوصل إليها بعد إجراء 518.300 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة هي لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ولفتت إلى أن مجموع الحالات المسجلة ارتفع إلى 813.931 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبًينت أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2.200 حالة.

ولفتت الوزارة إلى شفاء 1.285 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 763.664 حالة.