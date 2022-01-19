ليبيا: 11 وفاة و1173 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة و1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن الإصابات الجديدة المسجلة من ضمنها 132 حالات حرجة.

وأشار إلى أنه تماثل للشفاء 663 مصابًا، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 19.6% من إجمالي 5527 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4791 منها.

ولفت إلى توزيع حالات الوفاة، بواقع 9 حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

ونوه إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 400 ألفًا و113 حالة، منها 7883 حالة نشطة، بينما تعافى 386 ألفًا و356 حالة، وسُجلت 5874 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأول الإثنين، انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، استمرار انتشار متحورات، "ألفا، بيتا، دلتا، إلى جانب متحور أوميكرون"، الذي تسلل مؤخرًا إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

وأشارت إلى أن عدد اختبارات الكشف بلغت منذ بداية اكتشاف أول حالة في مارس 2020 إلى أكثر من مليوني و94 ألف تحليل تبين أن 18.8% منهم يحملون الفيروس، وارتفعت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 62 حالة، ونتيجة لذلك ارتفع معدل الوفيات من 0.9 لكل 100 ألف حالة إلى 1.9%.