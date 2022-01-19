التحقيق فى إصابة طفلة وشاب خلال مشاجرة مسلحة بأسيوط

تباشر جهات التحقيق بأسيوط، اليوم الأربعاء، إجراءاتها في إصابة طفلة وشاب بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز الفتح محافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة "آل حجابات" بقرية عرب مطير بسبب خلافات عائلية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص إصابة طفلة عمرها 12 عاما، وشاب عمره 22 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضرًا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.