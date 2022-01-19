الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيانها تصل الأمطار على بعض أو أغلب مناطق محافظات القاهرة الكبرى، خلال ساعات من الآن، في ظل وجود سحب كثيفة تغطي أغلب السماء، وهي أمطار عابرة لا تستمر لأوقات كثيرة من إجمالي ساعات اليوم، بالرغم من احتمالية تساقط حبات البرد على أي مكان.

ومع توقيت الخروج من ساعات الصباح قبل الظهر تنتهي أي فرص لتظهر الشمس من جديد بشكل تدريجي في توقيت الظهيرة بالتزامن مع انتهاء الفرص، بالإضافة لسحب متقطعة قليلة أو متوسطة أحيانًا للساعات الباقية لأوقات النهار.

ويتجدد نشاط الرياح بعد هدوء نسبي، اليوم الأربعاء، تصحبه هبات قوية أحيانًا على فترات يشعر بها بشكل أخص في الأماكن المكشوفة والمرتفعة، وهي رياح مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة كدفعة هوائية جديدة من رياح المنخفض الآيسلندي المستقر حاليًا عند غرب روسيا وشرق أوروبا.

ينقسم نشاط الرياح إلى قسمين، حيث يبدأ الشعور بنشاط الرياح الليلة، خلال الأوقات الحالية، على بعض الأماكن المكشوفة والمرتفعة كمثال مرتفعات شرق القاهرة وغرب الجيزة "أكتوبر"، ومن ثم مع أوقات الظهر يؤثر من جديد نشاط الرياح على أغلب الأماكن، وهو في كل الأحوال نشاط متوسط إلى أعلى من المتوسط أحيانًا، قوي بعض الوقت للأماكن المكشوفة والمرتفعة، ولا تأثير له سوى زيادة الشعور بشدة برودة الطقس، ويكون الإحساس الفعلي للحرارة على قلب العاصمة: 14 - 6 و الإحساس الفعلي للحرارة على مرتفعات شرق القاهرة: 12 - 4.

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة لمدة 72 ساعة قادمة وهي كالتالي:

حالة الطقس يوم الأربعاء 19 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 9.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 14



حالة الطقس الخميس 20 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 15 والصغرى 9.

الوجه البحري: العظمى 14 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 13.

حالة الطقس يوم الجمعة 21 يناير :2022

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 118 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى .1

جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 12.