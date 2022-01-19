وزير الخارجية الأمريكي يصل أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أوكرانيا، في إطار زيارة مخطط لها مسبقًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابعت الوكالة:"هبطت الطائرة التي تقل الوزير الأمريكي، صباح الأربعاء في مطار كييف، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته لأوكرانيا، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

يأتي هذا فيما دعت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، الغرب إلى عدم تصعيد التوتر حول الوضع في دونباس، وعدم دفع "الرؤوس الحامية" في كييف إلى الإقدام على استفزازات.

وأضافت السفارة، لدى تعليقها على تصريحات الإدارة الأمريكية التي زعمت بأن موسكو، تستعد لتصعيد الموقف حول أوكرانيا، بما في ذلك من أراضي بيلاروس:"ندعو إلى إنهاء حالة الهستيريا، وعدم تصعيد التوتر حول مشكلة دونباس. والأهم من ذلك، عدم دفع الرؤوس الحامية في كييف إلى استفزازات جديدة".

وتابعت السفارة:"أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في انسجام تام، عن عدم وجود خطوات تهدئة على الحدود الروسية الأوكرانية، بل وزعموا أن روسيا يمكن أن تغزو الدولة المجاورة في أي لحظة، بما في ذلك من أراضي بيلاروس. نؤكد مجددا أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد".

ودعت السفارة، الجانب الأمريكي إلى تأكيد اهتمامه بإيجاد حل دبلوماسي للتوتر حول أوكرانيا، من خلال رفض تزويد هذه الدولة بالسلاح.

وعلى صعيد آخر، أكد معهد جماليا الروسي لبحوث الأوبئة، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تبلغ 75٪.

وقال ألكسندر جينسبرج رئيس مركز جماليا الروسي -خلال مؤتمر الصحفي إن "فعالية لقاح سبوتنيك V بالنسبة لسلالة أوميكرون 75٪"، مضيفًا أن مستوى الحماية ضد أوميكرون تزداد إلى 100٪ إذا تلقى الشخص جرعة معززة من سبوتنيك لايت خلال ستة أشهر، ولكنها تنخفض إلى 56-57٪ ما لم يتم إعادة التطعيم.