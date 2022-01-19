كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان إطارا اقتصاديا جديدا

اتفق كبار مسؤولي التجارة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء على تعزيز شراكتهم الاستراتيجية للاستجابة بنشاط لقضايا سلسلة التوريد والتكنولوجيات الجديدة وقضايا تجارية رئيسية أخرى، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة في سول.



وعقد وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان كو، والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي مؤتمرا عبر الهاتف في وقت سابق الثلاثاء قبل زيارة يو المزمعة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.



وخلال المحادثات، شددت تاي على أهمية التعاون الإقليمي من خلال "الإطار الاقتصادي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" المرتقب، والذي سعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إطلاقه في خطوة لتحسين التعامل مع آسيا بشأن التجارة وسط اشتداد حدة التنافس في العلاقات الصينية الأمريكية.



وستغطي المبادرة مجموعة واسعة من القضايا التجارية التقليدية والناشئة، بما في ذلك تيسير التجارة ومعايير الاقتصاد والتكنولوجيا الرقمية ومرونة سلسلة التوريد والطاقة النظيفة، التي عملت بكين بنشاط على العديد منها.



وقالت الوزارة في بيان: "اقترحنا إجراء مشاورات وثيقة ومزيدا من المناقشات عندما يتشكل الإطار المرتقب. وموقفنا الأساسي هو أنه يتعين على الجانبين توسيع التعاون الاقتصادي الإقليمي القائم على شراكة تجارية أكثر قوة".

وعلى صعيد آخر، سجلت كوريا الجنوبية 5805 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.



وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 705 آلاف و902 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



واستقر عدد حالات الإصابات الحرجة عند 532 شخصا اليوم كما سجلت البلاد 74 حالة وفاة، مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 6452 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.