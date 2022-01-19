«آراب نيوز» تشيد بقرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور

أشادت صحيفة "أراب نيوز" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها أمس الثلاثاء رفع الحد الأدنى للأجور مع منح الموظفين حزمة من المزايا المالية ضمن موازنة العام المالي 2022-2023.

وقالت الصحيفة إن هذه القرارات خطوة جديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل، جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة في 2016، وكان سببًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة طيلة السنوات الماضية.

وأضافت الصحيفة إنه في هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني للأجور منذ العام الماضي، حيث أقرت الحكومة المصرية في مايو 2021 رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه بداية من يوليو من نفس العام، وتعد المرة الثالثة منذ تولي السيسي منصبه في 2014.

كما ثمنت الصحيفة توجيه الرئيس السيسي بإقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

واعتبرت أن تلك القرارات هي جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في نوفمبر 2016، وتحمل الشعب تبعاتها، لافتة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري بعد الاضطرابات السياسية التي عانى منها لسنوات في أعقاب أحداث الربيع العربي 2011.

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بزيادة الأجور، ومن قبلها زيادة المعاشات، في إطار دفع جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والمساهمة في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فضلا عن تقديم الحماية الاجتماعية لهم.