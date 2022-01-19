نوة الغطاس.. سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة من المدينة، بالتزامن مع نوة الغطاس، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار على عروس المتوسط.

وتستقيل محافظة الإسكندرية، بدءً من اليوم الأربعاء 19 يناير نوة الغطاس، والتي سميت بهذا الاسم لتزامنها مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الغطاس، وتستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ممطرة.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ والتي بدأت منذ الخميس الماضي، بداية من نوة الفيضة الكبرى ومواصلة حالة الاستعداد والتمركزات حتى استقرار الأحوال الجوية بالمحافظة.

وأشار بيان صادر من شركة الصرف الصحي، أنه من المتوقع بداية من اليوم الأربعاء أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 40-50% تقريبا، كما تنشط الرياح وتكون سرعتها من 60-70 كم/ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3-5 أمتار.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية، من شركة الصرف الصحي، والأحياء والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية استعدادًا للنوة، كما كلف جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيء، والتطهير المستمر لشنايش الأمطار.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود، نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا.