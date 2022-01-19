حملة مكبرة للنظافة والإنارة بقريتي بني أحمد الغربية وطوخ الخيل بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بالتزامن مع أعمال الكهرباء بإصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة وقامت برفع 15 طن مخلفات وصيانة وتركيب 24 كشاف إنارة ولمبة ليد بقريتي بني أحمد الغربية وطوخ الخيل.

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

وقال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية أن قسم الإنارة بالوحدة المحلية للقرية قام بتركيب 4 كشاف إنارة وصيانة وتركيب 10 لمبة ليد بطريق مصرف بني مهدي لتسهيل حركة المواطنين والحد من الحوادث ليلاً.

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل جهودها المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة والانارة حيث تم رفع 15 طن مخلفات وتراكمات من قرية طوة وعزبة شلقامي وتم نقل المخلفات الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كما تم مسح طريق قرية طوة بالجليدر وعزبة محجوب لتيسير حركة المواطنين، ومن ناحية اخرى قام قسم الانارة بالقرية بصيانة واصلاح 10 كشاف إنارة بعزبة محفوظ التابعة لقرية طوخ الخيل.

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على استمرار حملات النظافة المكثفة بالقرى والاحياء وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها مشيرا إلي أنه أعطي توجيهات لرؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لكافة الاعمال للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

وأضاف رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال وحملات النظافة والإنارة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال ورديات وحملات يومية تعمل على مدار 24 ساعة.

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

حملة مكبرة للنظافة والإنارة

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