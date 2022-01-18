الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يفعل خطة «الحرم الآمن» تزامنًا مع احتفالات «عيد الغطاس»

احتفالات «عيد الغطاس
احتفالات «عيد الغطاس

أنهت الأجهزة الأمنية في القاهرة، استعدادتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتعتمد خطة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، تأمين كافة الطرق الجانبية المحيطة بالمطرانيات والكنائس والأديرة خلال الصلوات والاحتفالات، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور.

كما وجه مدير أمن القاهرة بعمل حرم أمن ومنع الزحام وانتشار لعناصر البحث الجنائي بمحيط الكنائس والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه

وشهدت دوائر أمن القاهرة انتشار مكثف للخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها، وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسؤولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية الأجهزة الأمنية عيد الغطاس البحث الجنائي مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي اللواء محمود توفيق السيارات المتروكة

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