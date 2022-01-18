الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة المعلمين تشكر الرئيس على قراراته بتعيين مدرسين جدد وإقرار حافز إضافى

الرئيس
الرئيس

وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته للحكومة ، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات،  لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مؤكدًا أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة فى العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل.


وثمّن نقيب المعلمين، قرار الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، بما يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب.


وأكد «الزناتي» أن القرارات الجديدة في صالح العملية التعليمية، وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة وأن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه، موضحًا أن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسى فى تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة في التطوير. 
 

وأضاف: «نعول على دور المعلم الإيجابي في دعم القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها».


واستطرد، أن المعلم هو محور النهوض بالعملية التعليمية مع طلابه من داخل الفصل، عن طريق تحفيزهم على مواصلة رحلتهم التعليمية بشكل يدفعهم إلى التقدم والنجاح، ما يجعل تنمية المعلم تعود بالنفع على الطالب في المقام الأول.

 

رفع الوعي قطاع التعليم الاوضاع المالية عبد الفتاح السيسي نقابة المعلمين القيادة السياسية تطوير التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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