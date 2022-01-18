بالأرقام.. حملات أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بأسوان

وجّهت أجهزة الأمن في أسوان حملات أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

قامت الحملات باستهداف الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان التي أسفرت خلال 24 ساعة عن 767 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 135 من جنح الحبس الجزئي وضبط 26 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 422 صادر ضدهم أحكام بالغرامات وضبط 181 محكوما عليهم في جنح المخالفات، كما تم ضبط 3 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

في مجال القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت قضية سلع مهربة جمركيا و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و9 قضايا عدم حمل شهادة صحي.