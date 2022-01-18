حادث مروع في الغربية.. مصرع وإصابة 6 بطريق قطور

وقع حادث سير بين سيارة ملاكي وسيارة أخرى نصف نقل، اليوم الثلاثاء، في طريق قطور طنطا بنطاق محافظة الغربية.

أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للعلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل على طريق طنطا قطور، مما أدى إلى إصابة ٥ مصابين بسحجات وجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي للعلاج.

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة مما أدى لتصادم السيارتين، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة.