الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثتي زوجين توفيا صعقًا بالكهرباء في الغربية

التصريح بدفن جثتي
التصريح بدفن جثتي

أمرت النيابة العامة بالغربية ، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثتي شخص وزوجته توفيا صعقا بالكهرباء، بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتسليمهما لذويهما.

تلقى شرطة النجدة  بلاغ من الأهالي بمصرع زوجين صعقاً بالكهرباء على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلاً من "علي. ع. د" وزوجته "سعاد. ع. ا" وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلى مشرحة طوارئ طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة بالغربية صعقا بالكهرباء التصريح بدفن مدير امن الغربيه مشرحة طوارئ طنطا الجامعي

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