التصريح بدفن جثتي زوجين توفيا صعقًا بالكهرباء في الغربية

أمرت النيابة العامة بالغربية ، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثتي شخص وزوجته توفيا صعقا بالكهرباء، بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتسليمهما لذويهما.



تلقى شرطة النجدة بلاغ من الأهالي بمصرع زوجين صعقاً بالكهرباء على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلاً من "علي. ع. د" وزوجته "سعاد. ع. ا" وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلى مشرحة طوارئ طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.