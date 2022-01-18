الحماية المدنية تنقذ مُسنة من الاختناق فى حريق شقتها ببورسعيد

أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، سيدة مُسنة من الاختناق فى حريق نشب بإحدى الغرف بوحدتها السكنية بمدينة بورفؤاد، في محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية تفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بعقار فى نطاق مدينة بورفؤاد.

على الفور انتقل رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، ورفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقى الوحدة السكنية بالعقار وإنقاذ سيدة مُسنة كانت تقطن داخل الوحدة.

وأجرى رجال الإسعاف، الذين وصلوا إلى المكان فور تلقى البلاغ، الإسعافات الأولية للسيدة المسنة التي أصيبت باختناق خفيف.

ويقوم رجال المباحث ببورفؤاد بتكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث والسبب وراء اندلاع الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.