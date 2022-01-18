«الجارديان» تكشف سر فشل العالم في التواصل مع تونجا وعدم إصلاح خطوط الاتصالات

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم الكشف عن إشارة استغاثة في مجموعة منعزلة منخفضة من جزر تونجا بعد الانفجار البركاني الضخم الذي وقع يوم السبت، حتى مع استمرار توقف معظم الاتصالات الخارجية حيث تنتظر عائلات الشتات الأخبار بقلق.



وكانت الأمم المتحدة قد رصدت إشارة الاستغاثة أمس الاثنين، مما أثار قلقًا خاصًا لسكان فونوي ومانجو، وفقًا لحكومة تونجا، حيث يعيش 36 شخصًا في مانجو و 69 شخصًا في فونوي.

وأشارت الصحيفة الى أن هذه الأخبار تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الاتصالات بين تونجا والعالم الخارجي مقطوعة، بعد انقطاع كابل الاتصالات الرئيسي لدولة المحيط الهادئ بسبب ثوران بركان هونج تونجا - هونج هاباي والتسونامي اللاحق.

وتابعت أن سكان تونجا قد يضطرون إلى الانتظار أسابيع لاستئناف الاتصال المنتظم، بعد أن أكد الاختبار أن الكابل الذي يربط الجزر بالعالم الخارجي قد انقطع في مكان واحد على الأقل.

وقال متحدث باسم ساوثرن كروس كابل، التي تدير شبكات كابلات أخرى تحت البحر في جميع أنحاء المنطقة، إن الاختبار الذي أجرته فينتل و تونجا كابل بعد ظهر يوم الأحد يؤكد حدوث انقطاع للكابل على بعد حوالي 37 كيلومترًا من تونجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة البحرية للكسر تعني أن إصلاحه أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا طويلاً ، مع إرسال سفينة متخصصة لإصلاح الكابلات من بابوا جينيا الجديدة.

وقال المتحدث إن التقارير أشارت إلى أنه "في حين أن التوقيت غير مؤكد حاليًا ، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر أسبوعًا إلى أسبوعين قبل إصلاح الكابل ، ولكن الظروف مستعدة لذلك".

ولم ترد أي تأكيدات رسمية عن وقوع إصابات من السلطات التونجية ، لكن أسرة أنجيلا جلوفر ، وهي امرأة بريطانية تعيش في تونجا وفُقدت في كارثة تسونامي ، أفادت يوم الاثنين بالعثور على جثتها.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم نشر الصور من رحلات الاستطلاع التابعة لقوات الدفاع الأسترالية والنيوزلندية التي سافرت إلى الجزر يوم الاثنين، لكن تحليل الأمم المتحدة لصور الأقمار الصناعية من جزيرة نوموكو وجد أن جميع الهياكل المرئية تقريبًا كانت مغطاة بالرماد ، وحوالي 40٪ من الهياكل المرئية تضررت.