الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء اجتماع «صحة الشيوخ» لمناقشة أزمة الزيادة السكانية بحضور وزيرة التخطيط

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط .

وينعقد الاجتماع، بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط، للاستماع لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية، وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر الوزارة، وتوضيح دورها فى مواجهة هذه القضية.

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث استمعت اللجنة لرؤية وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي، ووزارة الأوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

لجنة الصحة مجلس الشيوخ الزيادة السكانية مشكلة الزيادة السكانية هالة السعيد وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط

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وائل لطفي

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